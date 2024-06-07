CUNE☆クソババー　Ｔシャツ

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商品詳細
毛玉などはありませんが薄っすら色褪せがあるような気がします。人によっては美品と感じるレベルです。細かなコンディションまで気になる方はご購入をお控えください。柄・デザイン...無地カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
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