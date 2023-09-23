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新品　未使用　9号　元値10,800円
商品番号 T13462854169
商品名

新品　未使用　9号　元値10,800円
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

夏の終わりセール柄・デザイン···ストライプ　　5300→4800カラー···ブルー袖丈···袖なしネック···ボートネック季節感···夏一目惚れして、買いましたが、似たデザインが重なり(^◇^;)新品、未使用なので、このまま出品します。新品未使用ですが、いちど人の手に渡ったものです完璧を求める方、また神経質な方の御入札はお控えください。NC.NRでお願いいたします￼￼
http://narcologia.ru/goods/displease208231.html
http://narcologia.ru/goods/reboot305536.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation907321.html
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