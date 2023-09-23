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- 新品 未使用 9号 元値10,800円
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商品詳細
夏の終わりセール柄・デザイン···ストライプ 5300→4800カラー···ブルー袖丈···袖なしネック···ボートネック季節感···夏一目惚れして、買いましたが、似たデザインが重なり(^◇^;)新品、未使用なので、このまま出品します。新品未使用ですが、いちど人の手に渡ったものです完璧を求める方、また神経質な方の御入札はお控えください。NC.NRでお願いいたします￼￼
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