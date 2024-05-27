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網代文 鋳銅 茶托 井波慶州造 共箱入
商品番号 H36084019474
商品名

網代文 鋳銅 茶托 井波慶州造 共箱入
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。サイズ直径10cm高さ約2cm木箱、作歴、宇金布付きです。
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