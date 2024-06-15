シエル鮑貝　本鼈甲 ブローチとペンダント　2way

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商品詳細
#tanaka➰定価：83000状態は画像をご参考にしてください。箱は付きます、鑑定書は付きません。メルカリ便で発送します。*コメントなしで即購入大歓迎です！評価厳しい方、中古品ご理解頂けない方のご購入お控えください。#帯留#着物#明治金工#べっ甲#ネックレス#さんご#サンゴ#赤サンゴ#赤珊瑚#本珊瑚#アクセサリー#チャーム#アンティーク#宝石#珊瑚#宝石珊瑚#ブローチ#Austriaオーストリア#AVONエイボン#Coroコロ#Eisenbergアイゼンバーグ#EMMONSエモンズ#Florenzaフロレンザ#HobéHobeホベホベー#KRAMERクレイマー#LeaSteinリア・スタインリア・スタン#Lisnerリスナー#Monetモネ#Napierネイピア#Reneルネ#Schiaparelliスキャパレリ#Swarovskiスワロフスキ
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