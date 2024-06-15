Off-White オフホワイト シープレザー 2WAY トートバッグ ホワイト ...

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商品詳細
【サイズ】幅：38cm高さ：24cmマチ：13cm重さ：1kgカラー：ホワイト【素材】表地：羊革裏地：綿95％、アクリル5％原産国：イタリア定価：221100円（税込）※保存袋はありますが、箱はありません。※自宅保管品ということを御理解の上、ご購入お願いします。
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