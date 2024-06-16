美品【TRUNO】エコレザー 異素材ワンピース マンテコ生地使用 日本製 ...

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イタリア製生地【MANTECO（マンテコ）】イタリアの老舗ファブリックメーカーであるMANTECO社のこと。世界的に評価されており、環境への意識も高いことで知られています。サスティナブル（持続可能）素材を使用。長くご着用いただけます(*^^*)▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼★色:マスタード★サイズ:フリーサイズ・身幅:約50cm・肩幅:ドロップショルダー・ウエスト:平置き約51cm・着丈:前→約88cm/後ろ→約96cm・袖丈:長袖より少し短め★裏地:あり★ポケット:両サイドあり★伸縮性:なし★素材:ポリエステル、ポリウレタン他… ★状態:傷や汚れなく綺麗な状態です。▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ※やや圧縮して梱包する場合もございます。※小物類は付きませんm(__)m #OnepieceSao↑↑お得なワンピース一覧はこちら♪↑↑✅送料無料✅匿名配送✅24時間即購入ok✅スピード発送(ご購入、又はお支払いの翌日までに発送)インポートZARA ザラアメリカヨーロッパ海外輸入ナチュラルカジュアルシンプル大人トレンドTomorrowlandトゥモローランドダーマコレクションショップチャンネルJOSEPH ジョセフアナイ ANAYIドロシーズMilaOwen ミラオーエンKastane カスタネAdametRope アダム・エ・ロペSLOBEIENA スローブイエナ袖丈...七分袖カラー...イエロー柄・デザイン...ストライプ季節感...春,秋