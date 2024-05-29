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フランドルクラブのツィードのコート
商品番号 C26921001130
商品名

フランドルクラブのツィードのコート
ブランド名 フランドル
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：フランドルクラブサイズ：フリー素材：ツィード色：ブラウンフード：なし実寸（平置きで測った外寸で個人採寸になります）※誤差がある場合にはご容赦下さい。着丈：75.5cm身幅：62cm袖丈：56cm袖口幅：17.5cm・その他詳細は写真をご覧下さい。・しばらくクローゼットで眠ってました。・中古品ですのでご理解の上、ご購入お願いします。
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