ノーブランド　ハンドバッグ　オーストリッチ　グリーン味のあるグレー

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カラー···グリーン本革 オーストリッチのハンドバッグです。グリーン味のあるグレーです。A4のクリアファイル入ります。上の留め具を外して入れる必要がありますが、入れられる容量は多いです。サイズ横約36.5cm縦約20.5cm(グリップ部分含めると約35cm)幅約18.5cmお仕事やお稽古などにも。最近流行っている形なので使っていただける方に。簡易的な梱包、必要最小限に工夫して発送致します。他のサイトでも出品しておりますので、決済の早い方にお譲りしたいと思います。