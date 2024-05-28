Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド 財布 箱付き

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡✴︎即購入OK✴︎匿名発送✴︎深夜・早朝購入OK－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ヴィヴィアンウエストウッドの長財布です。タテ10.5㎝×ヨコ19.5㎝ 厚さ2.5㎝1〜2ヶ月ほど使用していました。内側にカードによる擦れがありますが、それ以外に目立つようなキズや汚れはなく状態は良いです。写真でご確認の上ご購入お願いします。また気になる点がありましたらお気軽にコメントください(^^)カラー···レッド柄・デザイン···チェック
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