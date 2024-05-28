正絹紬のジャケット　ブラウス　着物リメイク

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ご覧いただきありがとうございます。古布の着物を解いて洗って仕立てました。素材は正絹紬、爽やかなブルーに襟と見返しにピンクの差し色を使いました。軽くてサラリとしていて、これからの初夏の季節に重宝しますよ。サイズ身幅55cm 身丈70cm 袖丈48cmお洗濯はドライクリーニングをお勧めしますが、ホームクリーニングの場合は優しく手洗いして下さい。少し湿っている状態でアイロンがけをなさると楽です。着物リメイクを趣味とする素人のハンドメイドです。古布からのリメイクをご理解頂ける方のご購入をお待ちしています。小さく畳んでの発送となりますので、折りジワができますことご容赦ください。他サイトでも出品しておりますので、突然終了する場合があります。#正絹紬#ジャケット#大島紬#着物リメイク#ハンドメイド#前開き#ブラウス