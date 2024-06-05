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希少✨ ポロラルフローレン リッキー ショルダーバッグ 2way レザー 金具
商品番号 T57517125165
商品名

希少✨ ポロラルフローレン リッキー ショルダーバッグ 2way レザー 金具
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございますm(__)mサイズ26×18×8こちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。ご質問等御座いましたらコメントにてよろしくお願いします\u003c(__)\u003e✄--------------------------‐✄フォロー割も実施中!!・5,000~9,999円：300円引き・10,000~19,999円：400円引き・20000円~：500円引きコメント欄にてフォローしたとお声掛け下さいm(__)m✄-------------------‐-------✄POLORALPHLAURENショルダーバッグポロラルフローレンWAPOBAGCG410004牛革チェーンショルダーシボ革シュリンクレザー2WAYショルダーバッグ鍵
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