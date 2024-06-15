《新品》ナチュラルクチュール　ラッフルフリルブラウス　ブラウス

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★新品未使用 タグ付き★naturalcoutureナチュラルクチュールオンオフ問わず活躍◎ラッフルフリルタイブラウス■Design フロントのラッフルフリルタイのデザインが華やかさを演出してくれる今季注目のブラウス。首元には金ボタンを施し、上品な印象に仕上げました。普段使いからオフィスシーン、リモートワークなど、オンオフ問わず活躍すること間違いなしの1着◎二の腕をすっきり見せてくれる程良いフレンチスリーブデザインに仕立てたことで、カーディガンを羽織ってもひびきにくい為、1枚着はもちろん羽織りアイテムとの組み合わせ次第でロングシーズンお召し頂けます。■Styling マーメイドシルエットやフレアラインなどのスカート合わせで上品なスタイリングに仕上げて頂くのはもちろん、テーパードパンツやデニムにさらっとウエストアウトで合わせて頂いても異なる雰囲気を楽しんで頂けます。深Vデザインのサロペットやキャミワンピースのインナーとして合わせ、ラッフルフリルタイのデザインをポイント見せしても◎■Fabric 柔らかでさらっとした涼やかな着心地の布帛地を採用。毎日着たくなる、色違いで持っていたい1品です◎■サイズ…FREE■メーカー表記カラー…ネイビー購入時の袋に入れた状態で保管。(画像参照)たたみジワ等が出ている場合があります。予めご了承ください。自宅保管品・素人検品になります事をご理解頂いた上、ご購入をお願い致します。#ナイスクラップ#NICECLAUP#ナチュラルクチュールブラウス