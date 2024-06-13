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IENA イエナ　カットワークレース　ノースリーブ　ブラウス
商品番号 W95105580139
商品名

IENA イエナ　カットワークレース　ノースリーブ　ブラウス
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENAイエナカットワークレースノースリーブブラウスホワイト刺繍カットレースタッセル付き商品説明ーサイトよりーIENA“goodgirl”inspireeparIENA”goodgirl”enETEスタンダードなスタイルに、夏に向かうシーズンテイストをMIX。ポジティブでルールにとらわれない、新しい女性像を提案していきます。今回は“Saisondesfleurs”Feminineをファッションとして取り入れる。フラワーモチーフやプリント、上品にまとうヌードカラーやレースでレイヤードを楽しむスタイル。フェミニンなカットワークレースブラウス。ふんだんに使ったフリルや、タッセル付きのひもでレースアップしたディテール…全て別注のカットワークレースを数種類組み合わせて、可愛いをたっぷり詰め込んだこだわりの一枚。フェミニンなアイテムにはデニムやハンサムなパンツで着こなすのが◎スカートならシンプルなIラインのタイプがオススメです。--------------------2-3回程の着用しました。素人検品ですが目立った汚れ、傷もなくとても綺麗な状態だと思います。●定価　18700円　●カラーホワイト●素材綿100%刺繍上糸レーヨン100%下糸ポリエステル100%●サイズFREE●平置き寸法肩幅54身幅45着丈46＊多少の誤差はご了承ください●手洗い可●あくまでも中古品ということをご理解頂ける方　　によろしくお願いします。●配送についてコンパクトにした上での発送になります。シワについてご理解を宜しくお願いいたしま　　す。カラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···春、夏#イエナ#IENA#ベイクルーズ#baycrews#ブラウス
http://narcologia.ru/goods/plaque706707.html
http://narcologia.ru/goods/conception813557.html
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