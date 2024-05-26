adapt retailing 美品　カットソー　黒

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adaptretailingのカットソー、トップスです。★お値下げコメントはお控えください。★サイズ M採寸を参考にしてお選びください。平置きでおおよそ、身幅56㎝、着丈（後ろ身頃￼肩から）81㎝（前身頃の方が中央で約11㎝ほど短めのお作りです）★色 黒★着用回数 とても少ないです（1回ほど）。ゆったりしたデザインでふんわりしたシルエットが素敵です。着用回数は少ないので美品だと感じますが個人保管・検品のため見落としがある場合がございます、神経質な方のご購入はご遠慮ください。多少のシワはご了承願います。ご理解を頂ける方にのみお願い致します。23区、アマカ、エポカ、マッキントッシュ、シップス、ユナイテッドアローズ、ボールジィ、トランスワーク、アンタイトル、リフレクト、シップス、自由区、アーバンリサーチ、ロートレアモン、キャサリンロス、アナイ、キース、ニューヨーカー、マッキントッシュ、マイストラーダー、芦屋グレイス、レリアンなどお好きな方アクセサリーは付きません。