【 MA*RS 】ハシゴレースBL ピンク

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商品名：ハシゴレースBLサイズ：フリー袖丈：半袖色：ピンク/pink柄・デザイン：無地・レース季節感：夏┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈数年程前に新宿本店にて購入したものです。数回着用しましたが、系統を変えるため出品致します。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈汚れもなく、比較的に綺麗です。素人目線ではありますが、黄ばみ・糸の解れ・ボタンの緩み等はございません。⚠️後ろの下部分に少し目立たない程度の汚れがございます。ご了承ください。お洋服にリボンが付属していましたのでお付け致します。素人管理のため神経質な方はご購入をお控え下さい。梱包前に1度洗濯・アイロンがけを致しますので、洗剤の匂いなどが気になる方はご購入を控えください。他に気になる点・写真追加希望ございましたらお気軽にお声がけください。即購入⭕️お値下げ❌取り置き❌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈MA*RS/マーズ/地雷系/地雷/量産型/量産/服/半袖/ピンク/レース