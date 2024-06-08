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- 【美品】SNIDEL ブラウス
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^^♪*¨*•.¸¸♬•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♬•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♬•*¨*★ブランド名：SNIDEL★サイズ：ONESIZE★色：青・白★商品状態：目立った傷や汚れはありません。★定価：約12000円★購入時期・使用頻度：未使用★その他プレゼントで貰うも一回も着用しませんでした。•*¨*•.¸¸♬•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♬•*¨*•.¸¸♪•*¨*•.¸¸♬•*¨自宅保管の為、ご理解の程お願いいたします(;^ω^)また、出品数が多くコメントが遅くなる可能性あります。#SNIDEL#スナイデル#青#白#ストライプ#ブラウス他にも出品しておりますので、是非ご覧下さい♪柄・デザイン···ストライプ
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