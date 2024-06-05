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タグ付★ESTNATION エストネーション　シースルーブラウス　ブラック
商品番号 G43983593509
商品名

タグ付★ESTNATION エストネーション　シースルーブラウス　ブラック
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ESTNATIONエストネーションの七分袖のシースルーブラウスになります。前がシャーリングになったデザインが素敵です♪サイズ：40細身のサイズ感です。◾️実寸着丈：約55cm脇下身幅約43cm◾️素材ポリエステル100%◾️状態タグ付き未使用品ですが自宅保管していたものになりますのでご理解のうえ、色々と気にされる方はご購入をお控えください。#エストネーション#セオリー
http://narcologia.ru/goods/approximate425020.html
http://narcologia.ru/goods/stair8400.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit208286.html
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