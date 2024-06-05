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商品詳細
◾️ESTNATIONエストネーションの七分袖のシースルーブラウスになります。前がシャーリングになったデザインが素敵です♪サイズ：40細身のサイズ感です。◾️実寸着丈：約55cm脇下身幅約43cm◾️素材ポリエステル100%◾️状態タグ付き未使用品ですが自宅保管していたものになりますのでご理解のうえ、色々と気にされる方はご購入をお控えください。#エストネーション#セオリー
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit208286.html
タグ付★ESTNATION エストネーション シースルーブラウス ブラック
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