アレクサンダーマックイーン シャツ

カラー···ブラックカラー···ブラック袖丈···半袖アレクサンダーマックイーンシャツサイズはxs黒色の着やすい色だと思います。一度は人が使用したものです。そのあたりをご理解の上ご購入下さい。コンパクトにたたんで発送させて頂きます。



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