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五色帆布堂☆ショルダーバッグ(椿柄)
商品番号 J64642346060
商品名

五色帆布堂☆ショルダーバッグ(椿柄)
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。m(__)m新品未使用☆五色帆布堂ショルダーバック(椿柄)です。★柄・デザイン···花柄★サイズ/横幅約30㎝×縦約17㎝　　　　マチ約8㎝　　　(ショルダー部分除く)　多少の誤差は、ご容赦ください。★仕様/内仕切りポケット1口部分ファスナー　　　★素材.材質/本体　綿　　　　　　肩ひも合成皮革★日本製★商品画像は、実物と多少色など異なる場合もありますのでご了承ください。★ゆうゆうメルカリ便で、発送致します。★プロフィールを必読して頂けたら幸いです。★6,500円→6,200→5,900円に値下げしました。
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