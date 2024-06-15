五色帆布堂☆ショルダーバッグ(椿柄)

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ご覧いただきありがとうございます。m(__)m新品未使用☆五色帆布堂ショルダーバック(椿柄)です。★柄・デザイン···花柄★サイズ/横幅約30㎝×縦約17㎝ マチ約8㎝ (ショルダー部分除く) 多少の誤差は、ご容赦ください。★仕様/内仕切りポケット1口部分ファスナー ★素材.材質/本体 綿 肩ひも合成皮革★日本製★商品画像は、実物と多少色など異なる場合もありますのでご了承ください。★ゆうゆうメルカリ便で、発送致します。★プロフィールを必読して頂けたら幸いです。★6,500円→6,200→5,900円に値下げしました。