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CHANELスカーフ
商品番号 O34452734330
商品名

CHANELスカーフ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 12,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）自宅保管の為、タグが取れてしまっていますので、お安く出品致します。今CHANELこの大きさのスカーフは10万近くいたします。
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