COACH コーチシグネチャー 斜めがけショルダーバッグ F13066

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商品詳細
COACHコーチハンプトンズシグネチャー斜めがけショルダーバッグターンロックF13066キャメルベージュブラウン●サイズタテ約20cmヨコ29cmマチ10cmショルダー118cm(長さ調節可能)●色・素材キャメルベージュブラウン・キャンバス地●仕様ターンロック式開閉ファスナーポケット×1オープンポケット×2●付属品なし●状態アメリカアウトレット店舗で購入。数回使用。四隅のすり減りあります。全体に目立つ汚れはありませんが、１ヶ所、オレンジ色の変色したところがあり、表からは見えない部分です。(画像6枚目)使用感はさほどなく美品になりますが、長期自宅保管品ご理解ください。梱包は厚手の紙製袋で発送します。
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