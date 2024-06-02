【美品】agnes b. VOYAGE がま口 チェーン バッグ

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商品詳細
【ピンタック】agnesb.voyageアニエスべーチェーンがま口バッグ大人気の完売品です♡1度使用のみの美品ですが、中古品をご理解いただける方のみお願いします。【サイズ】縦:16cm横:16.5cmマチ:8cm結婚式アニエスベー
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