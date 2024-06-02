プリマクラッセ 地図柄　2wayバッグ

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商品詳細
こちらは、プリマクラッセの2wayバッグになります。2wayですので、ショルダーバッグやハンドバッグにすることが可能です。使用する機会があまりなく、自宅保管していた物になります。女性に大人気のデザインになります。プリマクラッセは、地図柄で可愛いです。お出かけ用のバッグにご検討ください。サイズ縦約20センチ横約26センチマチ約11センチフォローしてくれた方150円引きまた購入してくれた方200円円引き一言コメントで言ってください。即購入オッケーです。コメントでのご質問お待ちしております。他にも鞄や財布を出してますのでご覧ください。
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