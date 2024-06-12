トリーバーチ　ショルダーバッグ

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気に入って良く使っていました。大事に使っていたので、比較的スレ等は少ないかなと思います。黒のバッグで使いやすいです。マークの部分は経年劣化？で一部変色しています。必要であれば写真追加しますのでお申し付けください。ヨコ22×タテ15×マチ7cm※素人採寸素材···フェイクレザーカラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ