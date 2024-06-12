PRADAショルダー

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『サイズ』縦:約18cm横:約22cmマチ:約7cmベルトの長さ:約75cm~最長約110cmポーチ縦13cm横9cmマチ2cm内ポケット２つ素材 ナイロンすごくお気に入りでしたが出品致します。どんな服装でも使えます。#PRADA#novelty#ショルダーバッグ