オールド コーチ OLD COACH バケツ型 ショルダーバック　ブラウン

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ご覧頂きましてありがとうございます(*˘︶˘*)アパレル、ブランド小物など色々出品してます#うさぎやさん出品一覧#うさぎやさんブランド一覧♡正規品本物保証♡正規品しか取り扱っていないブランド買取店から購入したものであり、プロの鑑定士によって、真贋鑑定済になります。♡商品説明♡クタッとした柔らかいレザーが魅力のオールドコーチ 9953バケツ型ショルダーバックです♡◆状態タグが剥がれています。接着剤などで張り合わせて下さい。裏面に、遠目からはわかりにくいシミが2箇所あります。写真をご確認下さい。それ以外は比較的美品だと思います。◆サイズ◆仕様中ポケット1つ★素材レザー★カラー色系統：ブラウン*自宅保管をご了承いただける方のみご購入ください。何か不明な点がありましたら、遠慮なく質問してください。写真の追加などできる限りお答えします。*ブランド品や高額商品はすり替え防止を避けるため、発送後の返品は承っておりません。正規店で偽物判定された場合のみ承ります。◉発送方法：匿名配送のみでの配送ですのでご安心ください♪◉発送までの日にち：購入後2〜3日以内に発送いたします。◉梱包方法：簡易包装となりますが１つ１つ丁寧に梱包します。なるべく送料を抑える為、コンパクトにして発送致します。中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。気になる点がありましたらお気軽にご質問くださいませ♪お読みいただき、ありがとうございました(^^)♡その他色々出品しています♡#うさぎやさん出品一覧#コーチ#レザー#コーチのバック#バケツ型#オールドコーチ#ヴィンテージPS15-4615