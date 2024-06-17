ヴィンテージエルメス　バングル

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商品詳細
ヴィンテージエルメスのバングル９０年代の物だと思いますグリーンの革が巻かれており雰囲気のあるバングルです現行にはないモデルなので他の人との違いを楽しめるのではないかと思います値下げも可能なので良ければコメント下さい
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