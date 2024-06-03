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- 新品未使用 SCOT CLUB 黒 襟付 ジャケット
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商品詳細
ブランド:スコットクラブ着丈...ミドルカラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋サイズ表記ないのでフリーサイズと思われます。当方5号、9号の者で問題なく着れるブランドです。透け感があり春～秋にかけていかがですか？着ようとタグは外しましたが、機会を逃し出品いたします。(試着だけしています。)#フォーマル#二次会#スーツ#入学式#七五三
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