本翡翠　貔貅　ネックレス　新品6363

最後の写真を除き、全て自然光撮影#katamomoの貔貅いろいろ大分類：本翡翠中分類：ノーマル産地：ミャンマー色：白口を大きく開け、貔貅の姿が迫力があります。体が丸々で可愛いです^-^とろみ感が抜群です。◼︎サイズ32*17*14mm紫色玉は天然アメジストです^-^■貔貅1.貔貅は普通の御守りと異なり、持ち主と紐付けると一生守ってくれる神獣です。予算さえ合えば、少し良いものをお持ちすることをお勧めします。2.口、歯、目がしっかりするものを選びましょう3.中古品は避けましょう■翡翠について■私の出品は全て本物翡翠（無処理A貨）です。いわゆる“インド翡翠”、“アベンチュリン翡翠”、“軟玉翡翠”、“水沫翡翠”、“水沫玉”、“83翡翠”、“巴山翡翠”、“翡翠の姉妹玉”などは翡翠となんら関係ありません。当方はそう言う偽物翡翠は一切、取り扱っておりません。※翡翠は天然石ですので、写真には写りにくいインクルージョン、クラック、カケ、割れ、凹み等がある場合があります。天然石の特性をご了承ください。■検索用■翡翠ジェダイトジェイド天然石パワーストーン風水縁起開運金運運気厄除け御守り



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