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LACOSTE ラコステ イレギュラー プラケットポロシャツ
商品番号 B34753565544
商品名

LACOSTE ラコステ イレギュラー プラケットポロシャツ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LACOSTEラコステイレギュラープラケットポロシャツカラーWHITEサイズ382023.7月に購入しました。多少の使用感はありますが、目立った汚れはありません。詳細のサイズについては画像をご覧ください。定価18700円Lacoste定番ピケ素材を使用したポロシャツをフェミニンな雰囲気にアレンジ。プラケットを斜めに配したデザインとゆったりとした袖のデザインが特徴的な女性らしいアイテムです。※2022年春夏から同色ワニエンブレムに仕様変更しています。本体：綿94%ポリウレタン6%/袖口リブ：綿99%ポリウレタン1%柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋ラコステLACOSTEポロシャツフレッドペリー柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/Lincoln998202.html
http://narcologia.ru/goods/composite969954.html
http://narcologia.ru/goods/browse637191.html イレギュラープラケットポロシャツ | LACOSTE（ラコステ）の通販 - &mall
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