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ラルフローレン　レディース　tシャツ
商品番号 S44981788363
商品名

ラルフローレン　レディース　tシャツ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,657 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ピンク今年購入一度着用後洗濯してます♪使用品の為ご理解頂ける方よろしくお願い致します。定価は13000円ぐらいだったかと思います。６月に購入したので店頭てご確認下さいっよろしくお願い致します
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