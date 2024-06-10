ラルフローレン　レディース　tシャツ

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柄・デザイン···無地カラー···ピンク今年購入一度着用後洗濯してます♪使用品の為ご理解頂ける方よろしくお願い致します。定価は13000円ぐらいだったかと思います。６月に購入したので店頭てご確認下さいっよろしくお願い致します