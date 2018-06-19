♡CIVIDINI／チビティーニ♡ 半袖フード付きシャツ

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1983年にイタリアのミラノで創立した、ミリアム・チヴィディーニとピエロ・チヴィディーニ夫妻によるブランド。上質な素材にこだわり、ひとつひとつの生地が持つ表情を大切にし素材の魅力を引き出したコレクション。色やバランスで遊び、職人技が光る繊細なクチュール感覚のテクニックは、さりげなさの中に大人の洗練さが漂います。CIVIDINIのコットン１００%、ベージュ色のフード付きシャツです。コットンなので、肌触りが気持ちが良い着心地です。胸元の一部に糸のほつれの様な部分がありますので、かなりお安く出品します。（写真３枚目）実際の色は、１・２枚目が近いです。サイズ ４２着丈…約65.5cm身幅…約54cm素材コットン １００%カラー···ベージュ柄・デザイン···無地ネック···Vネック季節感···春、夏、秋※送料込みのお得なお値段です。