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美品　LACIFONELLI 半袖ブラウス　黒　総柄　ユニーク　Lサイズ
商品番号 A96360352437
商品名

美品　LACIFONELLI 半袖ブラウス　黒　総柄　ユニーク　Lサイズ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品番号IDe3383森60④コメントよりフォロー割します♡#リナの全商品はこちら♪♪商品の状態♪•美品サイズ【cm】肩幅　約40身幅　約47袖丈　約14着丈　約62・商品に不備があった場合は、返金いたします。【受け取り評価をする前に】メッセージください。追跡・匿名ありの「ゆうゆうメルカリ便」※らくらくメルカリ便に変更する場合があります。•古着、ビンテージ商品が多くありますので、多少の使用感などはご了承ください。
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