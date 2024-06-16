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ラコステ　イレギュラープラケットポロシャツ　きものスリーブ
商品番号 V20496479249
商品名

ラコステ　イレギュラープラケットポロシャツ　きものスリーブ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 2,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラコステ　イレギュラープラケットポロシャツ色:ネイビーサイズ:34(s)身丈:61身幅:60.3裄丈:36.9Lacoste定番ピケ素材を使用したポロシャツをフェミニンな雰囲気にアレンジ。プラケットを斜めに配したデザインとゆったりとした袖のデザインが特徴的な女性らしいアイテムです。綿94%ポリウレタン6%/袖口リブ：綿99%ポリウレタン1%
http://narcologia.ru/goods/sucrose260640.html
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