ラコステ　イレギュラープラケットポロシャツ　きものスリーブ

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商品詳細
ラコステ イレギュラープラケットポロシャツ色:ネイビーサイズ:34(s)身丈:61身幅:60.3裄丈:36.9Lacoste定番ピケ素材を使用したポロシャツをフェミニンな雰囲気にアレンジ。プラケットを斜めに配したデザインとゆったりとした袖のデザインが特徴的な女性らしいアイテムです。綿94%ポリウレタン6%/袖口リブ：綿99%ポリウレタン1%
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