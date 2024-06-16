【新品未使用タグ付き】イエッカヴェッカ ベージュ ロング トップス ブラウス

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YECCA VECCA - イェッカヴェッカ ペプラムトップス カットソー 新品 ...



イェッカヴェッカ YECCA VECCA ・ギャザーロングブラウス （ベージュ ...

イエッカヴェッカYECCAVECCAのベージュのロングシャツです。両サイドにリボンがついており、かわいいです。サイドで結んでも前や後ろで結んでもその日の気分で!新品未使用タグ付きです。パンツでクールな着こなしに。ポリエステル100%です。透け感５枚目の写真がご参考になれば、と思います。後ろ身頃が長いので体型カバーにも。これ一枚でももちろんかわいいですが、ジャケットやカーデガンのインナーにも。参考価格:8900円です!身幅:47着丈:前68、後88【おまとめ割引】♡2点→100円お値引き♡3点→200円お値引き♡4点→300円お値引きご購入前にコメントをお願いします♡#Lulu4510他の商品もご覧ください。#425カラー...ベージュ袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...夏