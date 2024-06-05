今年、新宿高島屋のアナイで購入しました。23000円前後だったとおもいます。数回着用し保管しておりました。たたみジワございます。ボタンとリボンがある方が後ろです。（2wayではありません）サイズ38プロフィールご一読ください。



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