イエナ　ノースリーブブラウス⭐️大人気商品⭐️美品

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定価¥13,200日本【2019AW】ストライプと花柄を掛け合わせたフェミニンなブラウス。今季よりサイズをアップデートし、フリーサイズから36、38サイズの2展開に。色味をベーシックにし、IENAらしく繊細でクリーンな生地に仕立てました。ハリ感のある肉厚な素材に柄を乗せて、平面的なテキスタイルも立体的な表情に。肩が少し隠れるアームホールによってラインが出すぎず、程よいルーズシルエットを楽しめます。ご自宅で手洗い可能なのも嬉しいポイント。デニムやチノ素材、リネンなどのカジュアルボトムと重ねて、程よい甘さとトレンド感をプラスして。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：薄手あまり着用の機会がないため出品します。着用5回程度。目立った汚れはありませんが使用済みであることご理解ください。人気の商品ですので早い者勝ちです！今週末で取り下げ予定