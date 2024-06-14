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アルベロベロ ストレッチTシャツ
商品番号 O19609957887
商品名

アルベロベロ ストレッチTシャツ
ブランド名 アルベロベロ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストレッチ生地の着心地の良いTシャツです。見本品のためタグ無しです。サイズ表記なし。数回のみの着用しました。肩幅41.5cmバスト100cm身丈57.5cmすそ幅56cm期間限定で値下げします。
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