新品 《Wolford》　ウォルフォード　AURORA TOP 白　XS

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《Wolford》 ウォルフォード AURORATOPです。（タンクトップ インナー キャミソール 下着）新品未使用 タグ付き商品コード:9910900128定価 13,000円クロアチア製●色：WHITE（白）●サイズ：タグ表記XSサイズ各寸法はサイズ表をご覧いただき確認ください。※海外ブランド品は、日本のサイズ感とは大きく差がある場合があります。必ずお手持ちの衣類と寸法を比較していただくようお願いいたします。●素材モダール 89%ポリウレタン 11%●状態新品未使用でタグ付きの正規品です。汚れ、ほつれ等はありません。箱は上部から開封してあります。箱には傷や凹みがございます、タグにシールを剥がしたあとがあります。●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。個人保管ですので見落とす汚れや細かな傷などがあるかもしれません。神経質な方は入札しないでください。値下げ交渉は金額によって考えたいと思います。