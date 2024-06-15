✨【お値下げしました】パブロ・ピカソ シルクスクリーン「ドンキホーテ」

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優先配送 パブロ・ピカソ【アルジェの女たち（バージョンO ... 優先配送 パブロ・ピカソ【アルジェの女たち（バージョンO ...



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ご覧いただきありがとうござます♪パブロ・ピカソの「ドンキホーテ」シルクスクリーンです。⭕️お値下げしました！25年位長い間大事に飾っていましたが、今回引っ越しを検討しているため、全てを一新しようかと思い、出品します。額装付きです。気に入っていただける方にお譲りできたらと思っています。【サイズ】cm・額装約54×42.4×3・木材・ガラス中古品になりますので、ご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。※25年位飾っていましたが初期の10年位、家族に喫煙者がいました。綺麗に清掃して、発送いたします。額の箱を処分してしまいましたので、リサイクル段ボールにて、梱包し発送致します。