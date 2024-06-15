専用です。ヤマハ キーボード 電子ピアノ EZ-J24

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商品詳細
ヤマハキーボードEZ-J24です。６１鍵盤すべての発音、音色の切り替え、デモ演奏の動作確認しました。問題ありませんでした。鍵盤は使用感やバラツキもなく良い状態でした。本体外観は細かい汚れ、鍵盤にも傷汚れ、少し焼けあります。〇付属品本体、電源アダプター（ヤマハ製でちゃんと使用できますが元々の同梱品かはどうか不明）、専用譜面立てになります。※取扱説明書はメーカーHPからダウンロードをお願いします。〇発送について別のキーボードの箱（傷んでいます）に伝票を貼ってお送りします。ゆうパック180サイズになります。〇商品の特徴、仕様・鍵盤を弾く強さで微妙なニュアンスを表現できるタッチレスポンス搭載・音色は、108音色＋12ドラムキット＋360XGLite音色・電池駆動も可能・寸法(幅×奥×高mm) 931×348.8×127.9・質量(kg)5.0（取扱説明書などから抜粋）〇ご注意点すべての機能を確認したわけではありませんし、チェック漏れなどもあるかもしれません。中古品ということをご理解いただき、ご購入ご検討ください。こちらに説明されていること以外で気になることがありましたら事前にコメントでご確認ください。#PORTATONE#ELECTRONIC#KEYBOARD#ヤマハ#YAMAHA#電子ピアノ#PIANO#鍵盤#ポータブルピアノ#キーボード
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