✨美品✨　MICHAEL KORSマイケルコース　ショルダーバック　斜め掛け

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。・最初にプロフィールを必ずご確認お願いします☆・価格交渉はフォロワー様からのみ承ります(^o^)・購入後等の質問はお控え頂きますようお願い致します。・購入後のお礼は発送連絡と共にさせて頂きます♪○商品マイケルコース ショルダーバック 斜め掛け チェーンショルダー 総ロゴ柄 ○状態【B】S新品未使用A未使用に近いB目立った傷や汚れなしC多少の傷、汚れありD傷や汚れありEジャンク○詳細外側内側共に目立った傷汚れ無く綺麗な商品です♪○サイズ高さ 19cm横幅 25cmマチ 6cm○カラーブラウン系○素材レザー○配送2日～3日程度で発送いたします余裕を持っての設定とさせていただいています宜しくお願いします○購入場所ブランドオークション2910
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