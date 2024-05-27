PTハートペンダントトップ

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商品詳細
材質···プラチナ名古屋のミッドランドスクエアの中に入っているお店で5万円ほどで購入しましたブランド名前はわかりません小さなダイヤが10個付いています鎖は付きません保証書はありませんプチプチに包んで袋に入れての発送になります鎖は付きません#ペンダントトップ#アクセサリー#プラチナ#ハ―ト#ダイヤモンド#ミッドランドスクエア#ポンテヴェキオ#ヴァンドーム青山
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