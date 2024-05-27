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PTハートペンダントトップ
商品番号 W62031844641
商品名

PTハートペンダントトップ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 20,254 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···プラチナ名古屋のミッドランドスクエアの中に入っているお店で5万円ほどで購入しましたブランド名前はわかりません小さなダイヤが10個付いています鎖は付きません保証書はありませんプチプチに包んで袋に入れての発送になります鎖は付きません#ペンダントトップ#アクセサリー#プラチナ#ハ―ト#ダイヤモンド#ミッドランドスクエア#ポンテヴェキオ#ヴァンドーム青山
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