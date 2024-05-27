✨極美品✨ COACH ショルダーバッグ　キャリーオール　クリスティー　レザー

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商品詳細
型番36704タテ 約19cmヨコ 約25cmマチ 約11cmショルダー紐 約64.5cm 平置き実寸目立った傷や汚れもなく比較的美品です。まだまだ長くご使用いただけます。状態に関しましては、主観の部分もごさいますので、写真でよく確認くださいませ。
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