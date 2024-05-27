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✨極美品✨ COACH ショルダーバッグ　キャリーオール　クリスティー　レザー
商品番号 R85812905295
商品名

✨極美品✨ COACH ショルダーバッグ　キャリーオール　クリスティー　レザー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

型番36704タテ　約19cmヨコ　約25cmマチ　約11cmショルダー紐　約64.5cm　平置き実寸目立った傷や汚れもなく比較的美品です。まだまだ長くご使用いただけます。状態に関しましては、主観の部分もごさいますので、写真でよく確認くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic241437.html
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