丹羽和子『バラ』F3 1952年作 原画 真作保証 1点もの 本2冊付き ...

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☆作品について中々に深い作品。味わい深い。★作品、油彩に経年のヒビ・捲れ上がりが見られますので、ご覧になっていただければそれで嬉しく思います。宜しくお願い致します。☆丹羽和子美術名鑑評価額93万円1924名古屋市生まれ1944女子美術専門学校洋画部卒業（現女子美術大学）1944～46 名古屋大学医学部病理学教室研究補助員として病理解剖図を描く1949新制作協会展初入選以後毎年出品1952青の会（加藤金一郎、丹羽和子主宰）第1回展開催～1954～74 個展村松画廊（東京）、銀座画廊（東京）、文春画廊（東京）、みゆき画廊（東京）1959～63 加藤金一郎、丹羽和子デッサン・作品展（愛知県美術館）1962新制作展新作家賞受賞（’63、’66）1965国際アーチスト協会結成（カナダ・アメリカ巡回展）1967新制作協会会員推挙1971～1978 中部国際形象展招待出品1972個展伽藍洞ギャラリー（名古屋）、以後35回毎年開催1977中部ガラス絵協会結成展 会員推挙（’79）1987都市文化奨励賞受賞（名古屋市）1988J’Art展（女子美）（愛知県美術館）以後毎年出品1995風景の会（10周年記念展）松坂屋美術画廊以後毎年出品2000名古屋市芸術特賞受賞2002～05 さしえ新聞連載（夏目漱石坊ちゃん・三四郎・我が輩は猫である）中日新聞2011青の会60回記念展開催（名古屋日動画廊、愛知県美術館）20144月14日逝去 享年90歳☆作品収蔵愛知県美術館、名古屋市美術館、浜松市美術館、碧南市藤井達吉現代美術館、豊川桜ヶ丘ミュージアム