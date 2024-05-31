サンセルフ　Tシャツ　インヤン　ヤンヤン　刺繍　プリント　白

サンセルフオリジナルのインヤンTシャツです。2回着用しました。洗濯をしています。当方身長があるため、モデルさんと着こなしのサイズ感が異なり、綺麗なうちにお譲りした方がいいかなと思っているところです。早々に出品を取り下げたらすみません。ZOZOtownでは完売していました。後ろはプリント、前面の左胸は刺繍です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）定価6,980円



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