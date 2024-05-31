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サンセルフ　Tシャツ　インヤン　ヤンヤン　刺繍　プリント　白
商品番号 W24860768661
商品名

サンセルフ　Tシャツ　インヤン　ヤンヤン　刺繍　プリント　白
ブランド名 サンセルフ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンセルフオリジナルのインヤンTシャツです。2回着用しました。洗濯をしています。当方身長があるため、モデルさんと着こなしのサイズ感が異なり、綺麗なうちにお譲りした方がいいかなと思っているところです。早々に出品を取り下げたらすみません。ZOZOtownでは完売していました。後ろはプリント、前面の左胸は刺繍です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）定価6,980円
http://narcologia.ru/goods/conception704457.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose476440.html
http://narcologia.ru/goods/diamond41258.html

サンセルフ　Tシャツ　インヤン　ヤンヤン　刺繍　プリント　白
2023年最新】インヤン tシャツの人気アイテム - メルカリ

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