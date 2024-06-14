オーシバル　サマーニット

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Bshopで購入しました。オーシバルのサマーニットです。着用回数は5回くらいで、着用後は洗濯し、クローゼットで保管していました。サイズ 1（Mサイズ相当）（平置き採寸）丈（前）:約44.5cm丈（後）:約57cm身幅:約47cm（素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください）しばらく自宅保管でしたので、畳じわがあります。＊細かな傷など見落としがあるかもしれません。＊梱包・配送（折り畳んで配送）でできるシワはご容赦ください。中古品•自宅保管であることをご理解のうえ、ご検討よろしくお願いします。