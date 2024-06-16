くまくみゃちゃん くま マフラー ベイビーザスターズシャインブライト ❤︎

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BABY,THESTARSSHINEBRIGHTベイビーザスターズシャインブライトくまくみゃちゃんマフラー❤︎ふわふわもこもこでかわいいマフラーです❤︎以前購入し一度短時間使用しました。くまくみゃちゃんのリュックやポシェットと同じファー素材を使用した、ふかふかで暖かな、とびきり可愛らしいマフラーです♪大好きなくみゃちゃんと一緒なら、寒い季節のお出掛けも楽しくなっちゃいます❤︎くみゃちゃんのお顔を前にして、裏面のクリップで土台を留めてお召し頂く仕様となっております。カラーミルクティ×茶レース×茶リボン長さ約80cmロリータファッションロリィタファッションベイビーザスターズシャインブライトベイビーマフラーくまくみゃちゃんくまくみゃうさくみゃちゃん