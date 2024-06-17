BOTTEGA VENETA ポシェット ショルダーバッグ レオパード ヒョウ

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。値下げ交渉歓迎【商品の説明】BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタポシェットショルダーバッグレオパードヒョウ柄【サイズ】タテ 約20cm ヨコ 約15cmマチ 約6cm【商品の状態】使用状況:目立った傷や汚れなし【その他】・真贋の正規品を取り扱う、ブランドショップで購入いたしました。・多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。・素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。ご不明点はご質問ください。4353-113