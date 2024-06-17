エルメス　トートバッグ　最終値下げ

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商品詳細
メルカリで購入したものになります。目立つ汚れ傷はありませんが、角に少しほつれがありますので、写真で確認お願いいたします。サイズ縦：約32cm横：約42cmマチ：約10.5cm気になることがありましたら、コメントお願いします。
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